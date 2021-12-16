Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru alımı | 2021 aralık devlet memuru alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Resmi Gazete'de yayınladığı kılavuzla memur alımı yapacağını duyurdu. Komutanlık, Ankara, Samsun, İstanbul, Muğla, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Trabzon, Aydın şehirlerinde yaşanan açık nedeniyle birçok farklı branştan devlet memuru alımı yapacağını belirtti. Peki ama Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru başvurusu ne zaman yapılır? başvurular başladı mı? Son başvuru tarihi ve şartları neler? İşte detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Resmi Gazete'de yayınladığı kılavuzla memur alımı yapacağını duyurdu. Komutanlık, Ankara, Samsun, İstanbul, Muğla, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Trabzon, Aydın şehirlerinde yaşanan açık nedeniyle birçok farklı branştan devlet memuru alımı yapacağını belirtti. Peki ama Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru başvurusu ne zaman yapılır? başvurular başladı mı? Son başvuru tarihi ve şartları neler? İşte detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru alımı ilanı

20 Aralık günü başlayacak olan başvuruların son günü 30 Aralık olarak belirlendi. Ankara, Samsun, İstanbul, Muğla, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Trabzon, Aydın gibi şehirlerden alım yapılacağı kılavuzda belirtildi. İşte detaylar..

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2021 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

NOT-1: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır.

NOT-2: “İstatistikçi” için temin edilecek personel, vardiyalı olarak da (24 saat kesintisiz görev ve en az 2 gün istirahat) görev yapabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.