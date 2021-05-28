Şahap Kavcıoğlu: Toparlanma eğilimi korundu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sosyal izolasyon önlemlerinin kademeli biçimde hafifletilmesi ve döneme özgü genişleyici maliye ve para politikalarının desteği ile küresel iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi korunmuştur.