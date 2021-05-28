Şahap Kavcıoğlu: Toparlanma eğilimi korundu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sosyal izolasyon önlemlerinin kademeli biçimde hafifletilmesi ve döneme özgü genişleyici maliye ve para politikalarının desteği ile küresel iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi korunmuştur.
Merkez bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Rapor ile ilgili değerlendirmesini yapan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dış talepteki artış, altın ithalatındaki gerileme ve kredilerde finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle cari işlemler dengesinde gözlenen iyileşmenin önümüzdeki
dönemde de süreceği öngörülmektedir.
Reel sektör firmalarının yabancı para pozisyonundaki iyileşme eğiliminin
devam etmesi ve kısa vadeli yabancı para borç karşılama oranındaki kuvvetli seyir mali
bünyelerinin kur gelişmelerine karşı dayanıklılığını artırmaktadır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki
tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları
ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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