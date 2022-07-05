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Sağlık-Sen'den 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması

Genel Başkan Semih Durmuş, 'Katsayıya bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi temmuz ayında 706 liraya çıktı. Toplu sözleşme ikramiyesi, memur maaşına yapılacak zamma bağlı olarak artış gösteren çok önemli bir kazanımdır.' dedi.

20 Saat Önce
2022-07-05 17:29:08
Sağlık-Sen'den 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamu görevlilerinin katsayıya bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin temmuz ayında 706 liraya çıktığını bildirdi.

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Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme süresince verdikleri mücadele ile kamu çalışanları için önemli kazanımlara imza attıklarını, gerek Memur-Sen gerekse Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme ikramiyesi için öteden beri çok yönlü bir mücadele verdiklerini belirtti.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 134 liradan 400 liraya çıkarıldığını anımsatan Durmuş, "Katsayıya bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi temmuz ayında 706 liraya çıktı. Toplu sözleşme ikramiyesi, memur maaşına yapılacak zamma bağlı olarak artış gösteren çok önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Bu kazanım sayesinde sendikaya üye kamu çalışanlarının maaşlarına önemli bir ek gelir yansıyacağını vurgulayan Durmuş, "Sendikal mücadele açısından anlamlı olan bu kazanım sayesinde artık sendikalı olmak çok daha değerli hale geldi. Önümüzdeki toplu sözleşmede bu rakamın daha da artırılması için çalışacağız." açıklamasında bulundu. AA

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