Sağlık çalışanlarının maaş düzenlemesinde detaylar belli oldu

Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi.

Düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemeden, Üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak. Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor. İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi.

Aralık ayında, özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için çalışma yapıldı. Görüşülen bir yasaya önerge ile monte edilmek istenen düzenlemenin, çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tuttuğu, eğitim ve kıdeme göre kademelendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açacağı fark edildi. Düzenleme, yasalaşmadan geri çekilerek yeniden çalışılmaya başlandı.

14 MART'TA AÇIKLANACAK

Aradan geçen üç ay boyunca çalışmalar sürerken, düzenlemenin gecikmesi sağlık çalışanları arasında huzursuzluk yarattı. Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardan sonra belli bir noktaya gelindi. Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM'ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurulacağı öğrenildi.

EMEKLİ MAAŞLARI DA ARTACAK

Bu düzenlemeden, Üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK

Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

‘HÂKİMLER GİBİ KORUNACAKSINIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki 14 Mart Tıp Bayramı Töreni'nde meslektaşlarının bayramını kutlayarak özetle şunları söyledi: “Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün (perşembe) değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir.

‘BU BİR DEVRİM'

Meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak. Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olacağını, aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan kimse olmayacağını düşünüyorum.”

Nuray Babacan, Hürriyet .