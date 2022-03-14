Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Duyurunun ardından personel alımı ilgili konular gündem konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman başlayacak ve nasıl başvuru yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sağlık bakanlığı personel alımı başvurularının başlayacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında sözleşmeli sağlık personeli branş dağılımı hakkında bilgi verirken işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru işlemlerinin nereden yapılacağını da duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak ve nasıl başvuru yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı hangi kadrolarda personel alımı yapacak?

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Ayıca Bakan Koca, tercih kılavuzuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi."

.