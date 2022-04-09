Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Personel alımı noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 ve 21 Mart tarihleri arasında sona erdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 10 bin personel alımı kura çekimi 6 ve 7 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşti. Personel alımı başvuruları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş kura sonuçlarını ve isim listelerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeni ile kura çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi yayınlandı. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı hangi kadrolarda personel alımı yaptı?

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Ayıca Bakan Koca, tercih kılavuzuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi." Açıklamasında bulundu. .