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Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak

TIMETURK / EKONOMİ / Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin süreli işçi alımı daha yapılacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-11 18:22:54
Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sağlık personeli alım sürecini başlattıklarını kaydetti.

Branş dağılımlarını da içeren bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini ifade eden Koca, alımın şu unvanlarda yapılacağını aktardı:

"5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi."

Koca, ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını söyledi.

Sürekli işçi alımı başvurularının 15 Mart 2022-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun "http://esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini ifade eden Koca, 20 bin atamanın sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

TRTHaber .

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