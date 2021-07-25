Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 24 Temmuz'da toplam 667 sefer gerçekleşti. Salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Bugün 1070 uçuş gerçekleşmesi planlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı.

Dün havalimanında 667 sefer gerçekleşti. Tüm bu uçuşlarda havalimanından dün 106 bin 463 yolcu geçiş yaptı.

Bu hem salgın döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı oldu.

Bugün de yoğunluk bekleniyor

Havalimanında bugün 690 uçuş gerçekleşmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda ise bugün 1070 uçuş gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenen yolcu sayısı ise 161 bin 493 olarak açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.