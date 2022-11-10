Sabancı, 'Yeni Ekonomi' yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor

2022 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Sabancı Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını yüzde 175 artışla 275,4 milyar TL seviyesine yükseltti. Sabancı Holding'in dokuz aylık konsolide net kârı ise 27,2 milyar TL oldu.

Küresel düzeyde yaşanan belirsizlikler, resesyon beklentileri ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen, sağlıklı bilanço yapısını koruyan Sabancı Holding, stratejik öncelikleri doğrultusunda güçlü büyümesini sürdürdü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dünyada sürdürülebilirlik ve dijitalin öneminin her geçen gün arttığını dile getirirken, “Biz de Sabancı Topluluğu olarak, Topluluk Vaadimiz vestratejik önceliklerimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği ve dijitali odağımıza alarak, tüm şirketlerimizle birlikte ‘Dünya'nın Sabancı'sı' olma yolunda önemli bir dönüşümü hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

Cenk Alper, “Enerji iş kolumuz, Sabancı Topluluğu bünyesinde bu dönüşüme öncülük eden iş kollarımızın başında geliyor. Geçtiğimiz aylarda, Enerjisa Üretim şirketimiz Türkiye'nin ilk insansız hidroelektrik santralini devreye alırken, rüzgâr enerjisi yatırımlarını da hızla hayata geçirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda üretime başlayan, 65 MW kurulu güce sahip Kayseri Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin (RES) yanı sıra gelecek dönemde hayata geçireceğimiz toplam 1.000 MW'lık ilave rüzgâr enerjisi yatırımıyla, yenilenebilir enerjinin portföyümüzdeki payı 2026'da yüzde 57'ye ulaşacak. Ayrıca,Sabancı İklim Teknolojileri şirketimiz aracılığıyla bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı Türkiye'nin ötesine taşırken bir yandan da ABD merkezli çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve start-up'lara stratejik yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda, ABD'nin önde gelen girişim sermayesi fon yönetim şirketlerinden Safar Partners ile stratejik ortaklığımız kapsamında fon yatırımı ve Commonwealth Fusion Systems ile Quaise Energy start-up'larına doğrudan yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Cenk Alper şöyle devam etti: “Sanayi iş kolumuzda Kordsa, Ohio merkezli yeni nesil ince film güneş panelleri üreticisi ABD'li Toledo Solar Inc ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu dönemde ayrıca Kordsa, Kuzey Amerika'ya 20 milyon dolarlık kord bezi yatırımı ve Türkiye'ye 22 milyon dolar değerinde yatırım açıklarken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarını büyük bir istikrarla sürdürüyor. Finansal Hizmetler iş kolumuzda ise,yeni nesil sigorta hizmetlerinde liderlik misyonumuzla oluşturduğumuz ve kuruluşu tamamlanan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketimiz ile sağlık ekosistemine yeni bir dinamizm getiriyoruz.”

Sabancı Topluluğu'nun son yıllardaki dijital dönüşümüne yön veren Sabancı Dx'in artık dünyanın farklı şirketlerine hizmet veren küresel bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini aktaran Cenk Alper, “Yeni ekonominin üç ana unsurundan biri olan dijital teknolojilere SabancıDx aracılığıyla yaptığımız yatırımların yanında, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures ile de Türkiye'deki erken aşama girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan, Holding bünyesinde başlattığımız Sabancı ARF programı ile de hem Topluluk içinden hem de Topluluk dışından girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek verirken ülkemizin teknolojik gelişimi için çok önemli gördüğümüz açık inovasyon kültürünün iş dünyasında yaygınlaşmasına da öncülük ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sabancı Holding Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'ne (WBCSD) damga vurdu

İklim acil durumu ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına bu dönemde de ağırlık vermeyi sürdüren Sabancı Holding, Türkiye'de ve dünyada bu alanlardaki öncü rolünü güçlendirdi. 2020 yılından beri üyesi olduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD)Tokyo'da gerçekleştirilen yıllık toplantısında Sabancı Holding'in üç panelde konuşmacı olarak yer aldığını söyleyen Cenk Alper, “Sürdürülebilirlik alanında dünyanın en etkili iş dünyası platformlarının başında gelen WBCSD'de, Grup Başkanlarımızla birlikte Topluluğumuzun örnek uygulamalarını katılımcılarla paylaştık. Sabancı Topluluğu'nun yol haritasına yön veren sürdürülebilirliğin, dijitalin ve sorumlu yatırım anlayışının ülkemiz, bölgemiz ve dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu ifade ederken, iş dünyasına öncülük etme misyonumuzun da altını çizdik. 400'e yakın üst düzey yöneticinin katıldığı etkinlikte aldığımız geri bildirimler, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bizlere gösterdi, sürdürülebilir bir yaşam için bizleri cesaretlendirdi, bu alandaki kararlı duruşumuzu daha da güçlendirdi” dedi.

Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliği

Tüm ana iş kollarında güçlü büyümesini sürdüren Sabancı Topluluğu'nun, insan ve toplum odaklı pozitif etkisini artırma yolunda öncü ve örnek projeleri hayata geçirmeye devam ettiğinin de altını çizen Cenk Alper, “Geçtiğimiz yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana'da başlattığımız Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni, bu yıl Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştürdük. 16 şirket ve kurumumuzun katılımıyla, 41 ilde gerçekleştireceğimiz 120 etkinlikle, 15 bini aşkın Sabancı Gönüllümüzle yıl boyunca sahadayız. Yaptımız projeler, bir yandan Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına destek verirken,diğer yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık oluşturacak. Seferberlik kapsamında gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızı da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ederek, O'nun anısını ülkemiz için çalışarak yaşatacağız” dedi.