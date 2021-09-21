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TIMETURK / EKONOMİ / Sabancı Topluluğu uluslararası alanda 73 ödüle layık görüldü

Sabancı Topluluğu uluslararası alanda 73 ödüle layık görüldü

Sabancı Topluluğu, dünyanın en prestijli organizasyonları tarafından verilen ödüllerle, ilklere imza atmayı sürdürdü.

2 Saat Önce
2021-09-21 21:13:59
Sabancı Topluluğu uluslararası alanda 73 ödüle layık görüldü

Sabancı Topluluğu, dünyanın en prestijli organizasyonları tarafından verilen ödüllerle, ilklere imza atmayı sürdürdü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu, insan ve kültür alanında hayata geçirdiği farklı proje ve uygulamalarıyla, 2021 yılının ilk 9 ayında uluslararası arenada toplam 73 ödüle layık görüldü.

Sabancı Holding, Akbank, Akçansa, Agesa, Aksigorta, Brisa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim, Sabancı DX ve Teknosa'nın kazandığı ödüller, Sabancı Topluluğu'nun insan kaynakları alanındaki öncü rolünü de pekiştirmiş oldu.

Stevie The International Business Awards, The Stevie Awards for Great Employers, Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence ve Association for Talent Development (ATD) gibi alanında dünyanın en prestijli organizasyonlar tarafından verilen ödüllerle, Sabancı Topluluğu ilklere imza atmayı sürdürdü.

Sabancı Holding ile birlikte, 4 Topluluk şirketi tarafından alınan 17'si altın toplam 33 ödülle Sabancı Topluluğu, The Stevie Awards for Great Employers ödül programının tarihinde, aynı yılda en fazla altın ödüle hak kazanan Türk şirketler topluluğu olmayı başardı.

Bunun yanında Sabancı Holding, Stevie The International Businesss Awards kapsamında, çeşitlilik ve kapsayıcılıkta 1'i altın olmak üzere toplam 3 ödülün sahibi olurken, 10 Topluluk şirketi de Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence bünyesinde 14'ü altın toplam 36 ödül kazandı. Aksigorta ise yetenek yönetimi alanındaki çalışmalarıyla ATD'nin Best Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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