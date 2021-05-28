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Sabancı Holding, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışıyor

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, 'Hedeflerimizi bilim temelli yıl bazında belirlemeliyiz. Hedeflerimizin yarısına 2030 yılında ulaşmış olmamız gerekiyor' dedi.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 10:18:46
Sabancı Holding, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışıyor

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 'Hedeflerimizi bilim temelli yıl bazında belirlemeliyiz. Hedeflerimizin yarısına 2030 yılında ulaşmış olmamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Alper, katıldığı bir programda Sabancı Holding'in sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilirliği, Topluluğun amacı ve stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Geçen yıl salgın sürecinde, Topluluk vaadini “sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” olarak değiştirdiklerini aktaran Alper, şunları kaydetti:

“Bununla birlikte salgın sonrasında şekillenecek dünyayı anlamak için Topluluk genelinde çok kapsamlı bir çalışma yaparak 5 yıllık bir strateji planı hazırladık. Bu plan dahilinde, bizleri Topluluk vaadimize ulaştıracağına inandığımız 5 temel öncelik belirledik; kapsamlı müşteri deneyimi sunmak, çevik küresel ve yerel ayak izi, sürdürülebilirliğe öncülük etmek, dijital ve malzeme teknolojilerinde liderlik ve insan ve işin geleceğine uyum. Bunlarla birlikte Topluluk olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma vaadinde bulunarak uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizi duyurduk.”

- “Tüm grup aktivitelerimiz için farklı yol haritaları çizdik”

Cenk Alper, 'net sıfır emisyon' ve 'sıfır atık' için ihtiyaç duyulan bazı çözümlerin henüz teknolojik olarak mümkün olmadığını vurgulayarak, “Uzun bir yol haritası çizdik. Bunu uygulamak istiyoruz. Grup bünyesinde tüm grup aktivitelerimizi analiz ettik ve her biri için farklı yol haritaları çizdik. Sıfır karbon salınımı doğrultusundaki bu hedeflerimizin ve aktivitelerimizin bir kısmı şu anda net ama eğer gerekli çözüm dünyada mevcut değilse biz de gerekli çözümleri bulmak için dünya çapındaki ağlara dahil olacağız. Burada hedeflerimizin yarısını 2030'a kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nde bunu konuştuklarını belirten Alper, 'Hedeflerimizi bilim temelli yıl bazında belirlemeliyiz. Hedeflerimizin yarısına 2030 yılında ulaşmış olmamız gerekiyor. Aksi takdirde 2050 hedefini ıskalayacağımız kesin.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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