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TIMETURK / EKONOMİ / Sabah yazarı: Emeklinin cebi bayram edecek

Sabah yazarı: Emeklinin cebi bayram edecek

Sabah ekonomi yazarı Faruk Erdem, '6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 34,62, memur ve memur emeklileri için farkla birlikte artış oranı yüzde 34.12 olacak' dedi.

35 Dakika Önce
2022-04-16 13:41:20
Sabah yazarı: Emeklinin cebi bayram edecek

Sabah gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, "Emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmeler art arda yaşanacak. İkramiye zammı, enflasyon zammı derken emeklinin cebi bayram edecek." dedi

Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı:

Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.

Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor.

Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında artış alıyor. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar.

6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 34,62, memur ve memur emeklileri için farkla birlikte artış oranı yüzde 34.12 olacak.

Temmuz ayında ayrıca emekliler Kurban bayramı ikramiyelerini de alacak. .

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