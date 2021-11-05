Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, enflasyonla ilgili bir açıklama yaptı ve 'Yüzde 100'lere merdiven dayamıştır' dedi.
2021-11-05 16:18:41
Saadet Partesi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her ne kadar TÜİK rakamları hafifletmeye, yokmuş gibi göstermeye çalışsa da milletimizin çarşı-pazarda, mutfağında, cebinde hissettiği enflasyon %50'leri aşmış, %100'lere merdiven dayamıştır!" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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