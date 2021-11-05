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TIMETURK / EKONOMİ / Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, enflasyonla ilgili bir açıklama yaptı ve 'Yüzde 100'lere merdiven dayamıştır' dedi.

17 Dakika Önce
2021-11-05 16:18:41
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Saadet Partesi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her ne kadar TÜİK rakamları hafifletmeye, yokmuş gibi göstermeye çalışsa da milletimizin çarşı-pazarda, mutfağında, cebinde hissettiği enflasyon %50'leri aşmış, %100'lere merdiven dayamıştır!" dedi.

Ekran Resmi 2021-11-05 16.18.21

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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