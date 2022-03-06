Rüzgar ve güneşte 5 milyar dolarlık yatırım için geri sayım başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 'En geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz.' dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar ve güneş enerjisi alanında 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

EPDK'den yapılan açıklamada, Kurumun, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artıracak kritik bir karara daha imza attığı bildirildi.

YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 kapsamında duyurulan bağlantı kapasitelerinin revize edilmesinin ardından açığa çıkan 2 bin 787 megavatlık kapasitenin EPDK'ye bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Perşembe günü toplanan Kurul, vakit kaybetmeden söz konusu kapasitenin tahsis sürecini tamamladı. Ana kaynağı rüzgar veya güneş enerjisi olan tesislere ilişkin yapılacak elektriksel kurulu güç artış talepleri için toplam 784,75 megavat. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm taleplerine ilişkin başvuru talepleri için toplam 1322,82 megavat. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için toplam 680,13 megavat kapasite tahsisi yapıldı."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar ve güneşte 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu kapasiteler için yapılacak başvuruların aylık bazda TEİAŞ'a bildirilerek metodolojide belirlenen usule göre bağlantı görüşü oluşturulacağını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Hep söylüyoruz, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan asla pişman olmaz. Kurul olarak aldığımız bu kararla ülkemiz için kayda değer bir kapasitenin önünü açmış olduk. Şimdi top yatırımcıda, kolları sıvama vakti. En geç 1,5-2 yıl içinde bu yatırımların hayata geçeceğinden şüphemiz yok. Net sıfır karbon salımı hedefimize de katkı sağlayacak bu kararımızın sektörümüze ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." .