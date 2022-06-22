Rusya'yı terk eden şirketlerin yerini Türk şirketler almaya başladı

Yaptırım nedeniyle zora düşen Rusya'da inşaat ve tadilat malzemeleri konusunda sıkıntı yaşanıyor. Ülkeyi terk eden birçok firmanın yerini Türk ve Çinli üreticiler almaya başladı.

Rusya inşaat ve tadilat malzemeleri sektöründe, yaptırımlar sonrası ülkeyi terk eden Batılı markaların yerini Türk ve Çin üreticiler almaya devam ediyor.

UNKCI adlı mimarlık bürosu, Türk yapı mazemesi üreticilerinin, Rusya'da profesyonel iç tasarım şirketleri için bir numaralı tedarikçi haline gelebileceğine işaret etti.

Şirket yöneticisi Nikolay Milovidov, Çin ürünlerinin çeşitlilik, Türk ürünlerinin de kalite açısından önde olduğunu söyledi.

Alternatif arayışlarının hızlanmadığı dönemde de Türk inşaat malzemesi markalarının Rusya'da kendilerini tanıttıklarını belirten Milovidov, pazarda çok sayıda Türk şirketinin bulunmasının Türk markalarının bu dönemde hızlı ilerlemesini sağladığını söyledi.

Milovidov, yakında Rusya'nın Avrupa kesiminde bu sektörde Türk, doğu kesimlerinde ise Çin markalarının lider konuma gelmesinin beklendiğinini kaydetti.

Sektör temsilcisi, müteahhitlerin satın alımlarda Türk, perakendecilerin ise fiyatlardan dolayı Çin şirketlerini tercih edebileceklerine dikkat çekti.

Kaynak: Turkrus .