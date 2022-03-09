Rusya'ya yaptırımların dolar ve altına etkisi | Rusya'ya petrol ambargosu altını yükseltir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Rusya'ya yeni yaptırımlar hayata geçirildi. ABD Başkanı Biden yaptığı son açıklamasında ülkesinin Rus petrolü ve doğalgazı almayacağını duyurdu. Rus ekonomisi için kritik öneme sahip olan bu karardan sonra dolar ve altının seyri merak edilmeye başlandı. Elinde doları ve altını olan vatandaşlar Rusya'ya yaptırımlardan sonra altının yükselip yükselmeyeceğini araştırıyor.

Rusya'ya yaptırımların dolar ve altına etkisi | Rusya'ya petrol ambargosu altını yükseltir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Rusya'ya yeni yaptırımlar hayata geçirildi. ABD Başkanı Biden yaptığı son açıklamasında ülkesinin Rus petrolü ve doğalgazı almayacağını duyurdu. Rus ekonomisi için kritik öneme sahip olan bu karardan sonra dolar ve altının seyri merak edilmeye başlandı. Elinde doları ve altını olan vatandaşlar Rusya'ya yaptırımlardan sonra altının yükselip yükselmeyeceğini araştırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasına dünyadan peş peşe ekonomik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya'ya son yaptırım kararı da ABD ve İngiltere'den geldi. İki ülke Rus petrol ve doğalgazına ambargo uygulama kararı aldı. ABD Başkanı Biden, Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama kararının Avrupalı müttefiklerle yaptığı istişareler sonrasında alındığını da sözlerine ekledi.

Rusya'ya yaptırımların dolar ve altına etkisi

Rusya'ya gelen yaptırımların küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacağı uzmanlar tarafından dile getiriliyordu. Son olarak ABD'den petrol ve doalgaz ambargosu geldi. Elinde altın ve doları olan vatandaşlar da bu ambargonun altına ve dolara etkisini merak eip araştırıyor. Jeopolitik riskler uluslararası piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar da uluslararası piyasalarda dalgalanmaları artırıyor.

Rusya'ya petrol ambargosu altını yükseltir mi?

Dünyadan Rusya'ya gelen yaptırımlar ve FED'in faiz artırımının beklenmesi dolar ve altının bir miktar yukarı yönlü hareket izlemesine neden oluyor. Uzmanlar, altın yatırımı için orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini belirtirken gram altının 1000 TL'yi göreceğini ifade etti.

Goldman Sachs uzun vadeli altın tahminlerini revize etti. Goldman Sachs analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1950 dolardan 2 bin 300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2 bin 50 dolardan 2 bin 500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2 bin 150 dolardan 2 bin 500 dolara yükseltti.

ABD perollerine ambargo

ABD ve Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolüne ambargo kararı, Rusya'nın bu ülkelerin petrol ithalatındaki payını gündeme getirdi. Böylece, ABD ve Birleşik Krallık'ın açıkladığı ambargo kararı, Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 2,8'ini kapsayacak. ABD'nin toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 9, Birleşik Krallık'ın ithalatında ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. .