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TIMETURK / EKONOMİ / Rusya'nın kararı meyve sebze ihracatçılarını sevindirdi

Rusya'nın kararı meyve sebze ihracatçılarını sevindirdi

Türk yaş meyve sebze ihracatçıları ve üreticileri, Rusya'nın, Türkiye'den ithalatı artırma kararının piyasayı olumlu etkileyeceğini belirtti, yeni pazarlar da bulunması gerektiği uyarısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-05 13:29:30
Rusya'nın kararı meyve sebze ihracatçılarını sevindirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, AA muhabirine Rusya'nın bu kararını olumlu bulduklarını söyledi.

Rusya'nın Türkiye'den yaş meyve sebze ithalatını artırmak istemesinin piyasayı pozitif etkileyeceğini belirten Bayraktar, "Ama bu bir söylem, bunu görmek lazım. Böyle bir açıklama var ama fiilen uygulamaya geçmiş değil. Ancak böyle bir açıklamanın piyasaya olumlu yansıyacağını kabul etmemiz lazım." diye konuştu.

Bayraktar, hava yolu nakliye imkanları kullanılarak Uzak Doğu pazarına ihracat olanaklarının artırılması, alternatif pazarlara muhakkak ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın çok hızlı şekilde tarım ve seracılık faaliyetlerini geliştirdiğini ve üretimini artırdığını dile getiren Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla gelecek yıllarda bizden yaş meyve sebze ithalatı yapmayabilir. Onun için biz şimdiden bunu öngörerek projeksiyonlarımızı buna göre yapmalıyız. İhracata dayalı bir üretim modelimiz var. İhracat kesilirse üretim düşecektir. Üretimi sürdürülebilir kılmanın yolu sektörde yeni pazarlar bulmaktan geçiyor. Bunun da tedbirini şimdiden almamız lazım."

- "Bu durum ihracatçılarımız için önemli bir katkı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu da yaş meyve sebze sektörü açısından bu kararın sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Rusya'ya en düzenli ve istikrarlı ürün tedarik eden ülke olması sebebiyle Rusya'dan böyle bir karar çıkmasını beklediklerini belirten Kalyoncu, "Mevcut ortamda en öncelikli beklentimiz, iki ülke arasında yaşanmakta olan çatışmanın daha fazla can kayıpları olmadan son bulması. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın, pazarda tedarik sorunları yaşanmaması için nar, portakal, greyfurt ve armut için de getirilen kısıtlamayı kaldırmasını bekliyoruz. Bu durum ihracatçılarımız için önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Kararın Türkiye'yi ne kadar kapsadığını henüz bilmiyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin de kararın Türkiye'yi ne kadar kapsadığını henüz bilmediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Rusya daha önce üzüm, nar, biber çeşitleri, greyfurt ve portakal ihracatımıza kısıtlama getirmişti. Daha önce bizim orada işi yapan temsilcilerimiz buradaki yasaklamaların kaldırılacağına dair duyum aldıklarını söylemişti. Yine de şu anda beklemekte fayda var. Çünkü henüz netleşen bir bilgi verilmedi. Eğer bu yasaklar kaldırılırsa bu bize pozitif yansıyacaktır."

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan dün yapılan açıklamada, Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceği bildirilmişti. .

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