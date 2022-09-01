Rusya Merkez Bankası'ndan ''Türk Lirası'' uyarısı

Rusya’nın 'dost' ülke para birimlerinden 70 milyar dolarlık alım yapmayı planladığına dair teklif taslağı basına yansıdı.

Bloomberg'in yayınladığı haberde, Rusya'nın taslakta TL için "büyük devalüasyon riski var" ifadesi dikkat çekti.

ABD'nin başını çektiği Batı ülkelerinin sert yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, rezerv politikasında revizyona gidiyor. Haberrus'un haberine göre Rusya, ‘dost' ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolarlık alım yapmayı değerlendiriyor.

Rusya'nın 640 milyar dolarlık döviz ve altın rezervinin yaklaşık yarısına Batı ülkeleri el koymuştu.

Bloomberg'in aktardığı teklif taslağına göre, Moskova, ağırlıkla Çin para birimi yuan satın almayı planlıyor. Taslakta TL ile ilgili “büyük değer kaybı riski ile karşı karşıya” değerlendirmesi yer aldı.

Bloomberg'e göre, plan 30 Ağustos'ta üst düzey hükümet yetkilileri ve Merkez Bankası başkanı Elvira Nabiullina da dahil olduğu merkez bankası yetkililerinin katıldığı özel bir toplantıda ele alındı.

Reuters geçen ay geçtiği bir haberde, Rusya'nın Batılı devletlerin yaptırımları nedeniyle doğrudan dolar veya euro satın alamadığı için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “dost” ülkelerin para birimlerini satın alarak Ulusal Varlık Fonu'nda (NWF) tutmayı planladığını aktarmıştı.

OLDUKÇA SORUNLU VE YÜKSEK RİSKLER BARINDIRIYOR

Aynı zamanda, taslak planında "dost" ülkelerin bile para birimlerinin satın alınmasının sorunlu olduğu oldukça yüksek riskler barındırdığı belirtiliyor.

Yuan cinsinden varlıkların satışı “olası bir Çin ile kriz halinde elde edilmesi çok zor olacak ve ayrı bir anlaşma gerektiriyor” ifadelerine yer verlirken, BAE dirhemi gibi diğer para birimleri, bu hükümetlerin politikalarını değiştirebilecekleri için "yüksek siyasi riske" tabi olduğu uyarısı bulunuyor.

Türk lirasının ise ciddi devalüasyon riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş.

Bloomberg, 180 milyar dolarlık rezervin yuan cinsinden yatırım yapılabileceğini yazıyor. Yabancı teknolojilerin ithal ikamesi ve ulaşım altyapısının Asya'ya yeniden yönlendirilmesi maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak için önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bu paranın harcanması öneriliyor.

Rusya Merkez Bankası 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, “Rusya Maliye Bakanlığı, NWF'de dost ülkelerin para birimlerini (Türk lirası, yuan, rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer vermişti. .