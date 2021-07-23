DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı
RTÜK’ten bazı medya kuruluşlarının yurt dışından fonlanmasıyla ilgili açıklama
Sarıgül: Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı tedbir alınmalı
Bir il kırmızıya döndü; uyarı geldi
Bereket Derneği Kurban Faaliyet Raporunu Yayınladı
Erdoğan Güneysu’da incelemelerde bulundu
Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi!
Rusya Merkez Bankası faizi artırdı
Tokyo Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Okullar ne zaman kapanacak?
MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu
Bahçeli'nin Danışmanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Hadsiz Habertürk haddini bilmelidir
İran’daki su kesintilerine tepki protestolarında kan döküldü
Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

TIMETURK / EKONOMİ / Rusya Merkez Bankası faizi artırdı

Rusya Merkez Bankası faizi artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 6,5'e yükseltme kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

2 Saat Önce
2021-07-23 15:39:09
Rusya Merkez Bankası faizi artırdı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 6,5'e yükseltme kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 100 baz puanlık artışla yüzde 6,5'e çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi hacmine ulaşabildiği ve tüketici ile yatırım talebinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.

Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyonun düşürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş