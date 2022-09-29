Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'nın Türk bankalarının yöneticileriyle görüştüğünü belirtti.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, "Rusya Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye gizlice neden geldi?" başlıklı yazısında Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın Türkiye'ye geldiğini öne sürdü. Ülker, Nabiullina'nın ziyaretinin özel bankaların ardından kamu bankalarının da Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğini belirtti.

Ülker yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın önde gelen ekonomi gazetesi Kommersant, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de ödeme yapmaya devam edebilmesi için Mir ve Troy sistemlerinin ortak bir çalışma yürüteceğini iddia etmişti. Zira Troy kartlar Amerikalı AMEX ve Discover sistemleriyle aktif işbirliği içinde. Troy'un Mir ile işbirliği yapması durumunda Amerikalı şirketlerin mevcut ortaklığa son verebileceği tahmin edileceğini de vurgulayan Kommersant, Troy'un Mir ile işbirliği yapması durumunda Amerikalı şirketlerin mevcut ortaklığa son verebileceğini de hatırlattı

İşte süreçte Türkiye, Moskova'dan önemli bir ismi ağırladı. Sessiz sedasız tabir-i caiz ise gizlice yapılan bu ziyaretin aktörleri ise Rus finans sisteminin tepe isimleriydi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da aralarında bulunduğu bir Rus heyeti önce Ankara'ya ardından da İstanbul'a geldi. Edindiğim bilgilere göre Nabiullina, Türk bankalarının yöneticileriyle görüştü. Ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yürütmeye çalıştı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Hatta ziyareti sürecinde tarihi yarımadaya da giden Nabiullina, Rusya'da oldukça popüler olan ünlü bir restoranda da İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlarıyla da görüştü" .