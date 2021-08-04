Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatında artış

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, 2021'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 16 artarak 16.8 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin payı yüzde 11.9 oldu.

Rusya Tarım Bakanlığı Tarım İhracatı Federal Merkezi, 2021 yılı 1 Ocak-1 Ağustos dönemine ilişkin tarım sektörü ihracat verilerini açıkladı.

Rusya'nın tarım ihracatında Türkiye'nin payının yüzde 11.9 olduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatının söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 2 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin ve Çin'in ise yüzde 12.4'erlik paylara sahip olduğu belirtildi.

Ülkenin buğday ihracatının 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 4.7 milyar dolara, süt ve yağ ürünleri ihracatının ise yüzde 39 artarak 3.8 milyara dolara çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Et ürünleri ihracatı yüzde 25 artarak 773 milyon dolara, deniz ürünleri ihracatı yüzde 6 artarak 2.9 milyar dolara ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatı yüzde 5 artarak 2.2 milyar dolara çıktı. Rusya'nın tüm tarım ürünlerinde ihracatı, söz konusu dönemde yüzde 16 artarak 16.8 milyar dolara yükseldi" dendi.

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