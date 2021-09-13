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Rusya'dan Türkiye'ye dört şehirden daha uçuşlar başlıyor

Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımının açılacağı açıklandı

1 Saat Önce
2021-09-13 19:24:57
Rusya'dan Türkiye'ye dört şehirden daha uçuşlar başlıyor

Rusya, dört şehirden daha Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita'da bulunan havalimanlarından da Türkiye'ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu şehirlerden Mısır'a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak'la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona ermiş, 2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başlamışlardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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