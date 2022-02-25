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Rusya'dan ''Türkiye'' açıklaması: Doğal gaz fiyatları artacak!

Rusya Enerji Bakanlığı, Türkiye'ye yapılan gaz temantında bir sorun olmayacağını ancak fiyatlarda artış olabileceğini dile getirdi.

48 Dakika Önce
2022-02-25 09:52:51
Rusya'dan ''Türkiye'' açıklaması: Doğal gaz fiyatları artacak!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık savaşın gaz teminatı etkilemeyeceğini ama fiyatları etkileyebileceğini kaydetti.

Açıklama şöyle:

"Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" .

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