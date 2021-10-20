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TIMETURK / EKONOMİ / Rusya'dan Avrupa'nın gaz krizini çözmek için ''Kuzey Akım-2'' şartı

Rusya'dan Avrupa'nın gaz krizini çözmek için ''Kuzey Akım-2'' şartı

Rusya, doğal gaz sevkiyatını artırma karşılığında Almanya ve Avrupa Birliği'nden, Kuzey Akım-2 boru hattı için yasal onayları vermelerini istiyor.

22 Dakika Önce
2021-10-20 08:12:29
Rusya'dan Avrupa'nın gaz krizini çözmek için ''Kuzey Akım-2'' şartı

Avrupa'nın enerji krizi derinleşerek devam ederken, sancıları dindirmek için Rusya'dan istenilen doğal gaz artırımı başvurularına karşı, Moskova yönetiminden Almanya ve AB'ye üstü kapalı bir dille "Kuzey Akım-2 yoksa gaz da yok" tehdidi geldi.

Enerji krizi yaşayan Avrupa'ya ilave gaz sevkiyatını karşılıksız yapmayacağının sinyalini veren Kremlin'e yakın üst düzey parlamenter Konstantin Kosachyov Kosachyov, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına işaret ederek, "Sadece bize ait olmayan hataları gidermek için imdada yetişemeyiz. Biz tüm sözleşme şartlarını ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bunun dışındaki her şey ilave gönüllü ve karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara tabi olmalı" dedi. Rusya, Kuzey Akım-2 boru hattından gaz sevkiyatını başlatmak istiyor ve Brüksel'i gerekli yasal onayları geciktirmekle eleştiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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