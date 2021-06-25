Rusya’da yeni bir kriz kapıda

Bir konferansta konuşan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin yeni bir krizin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Öte yandan ünlü Rus ekonomist Delyagin, Rusya'yı yeni bir devalüasyonun beklediği yönünde bir öngörüde bulundu.

Çanlar yeni bir ekonomik kriz için mi çalıyor?.. Bir konferansta konuşan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin yeni bir krizin kaçınılmaz olduğunu, ancak Merkez Bankası'nın ekonomiyi ve hane halkını desteklemek için her türlü enstrümana sahip olduğunu söyledi.



Zabotkin ayrıca krize karşı aldıkları mevcut önlemlerin yerinde olduğunu belirterek durumun düzelmesinden sonra ekonomik büyümeyi tetiklemek için bu önlemleri kaldırmak zorunda olduklarını da sözlerine ilave ediyor.



Öte yandan ünlü Rus ekonomist Mihail Delyagin, Rusya'yı yeni bir devalüasyonun beklediği yönünde bir öngörüde bulundu.



Delyagin, Merkez Bankası'nın bu enstrümana sık sık başvurduğuna dikkat çekerek yakın gelecekte bu senaryonun tekrarlanmasını olasılık dahilinde gördüğünü söyledi.



Ancak Delyagin Rusya'da fiyatların birkaç aydır artış trendinde olduğunu, bu trendin üstüne gelecek yeni bir devalüasyon kararının "gerçek bir sarsıntı" yaratacağı uyarısında da bulunuyor. Bir başka deyişle, vatandaşların yaşam koşullarının daha da kötüleşmesi gündeme gelebilir.



Ne var ki, Delyagin'e göre, ekonomi yönetiminin elinde büyümeyi tetiklemek için çok fazla enstrüman bulunmuyor.

Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.