Rusya’da dikkat çeken kripto para anketi

Rusya Döviz Komisyoncuları Birliği (AFD) tarafından yürütülen bir anket, çoğu Rus yatırımcının Bitcoin’i altın ve forekse tercih ettiğini ortaya koydu. Kripto paralar ülkede yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Yerel özdenetim kuruluşu, kripto para birimleriyle ilgili yerel yatırımcı duyarlılığını değerlendirmek için 502 Rus yatırımcıyla anket yaptı. Ankete katılanların yaklaşık %77'si Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin radarlarındaki “en ileriye dönük” yatırım olduğunu söyledi.

Bitcoin, altın ve foreks arasında geniş bir fark oluştu. Altın ve foreks, ankete katılanların yalnızca %8,8 ve %14'ü tarafından yatırım aldı.

Ankete katılanların sadece %23'ü şimdiye kadar dijital para birimleri ile etkileşime geçmediğini söyledi. Bunların arasında %77'den fazlası yakın gelecekte kriptoya yatırım yapmayı düşünürken, sadece %7,6'sı kriptoya yatırım yapmaya şiddetle karşı çıkıyor. Kalan %15 ise bu konuda kararsız.

AFD Başkanı Evgeny Masharov, anketin Rus yatırımcıların dijital finansal varlıkları artık sadece bir “aldatma ürünü” olarak değil, gerçek bir yatırım olarak gördüklerini açıkça gösterdiğini belirtti.

Rusya kripto para sektörüne karşı sert tutum sergiliyor

AFD'ye göre anket sonuçları Rusya Merkez Bankası ve Devlet Duma Mali Piyasalar Komitesine gönderilecek.

Rusya'da kripto para endüstrisine artan ilgiye rağmen, ülkenin merkez bankası ve düzenleyicileri kripto konusunda sert bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Rus düzenleyicilerin Ağustos ayının başlarında kripto işlemlerini izlemeye başladığı bildirilirken Rusya Merkez Bankası, dijital varlığı bir mayın tarlasına benzeterek Bitcoin ile etkileşime geçmek isteyen yatırımcıların sayısındaki artışla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Özel kripto para birimleri konusunda şüpheci olsalar da Rusya Merkez Bankası şu anda 2022'de denemelere girmesi beklenen “Dijital Ruble” adlı merkez bankası dijital para birimi projesini geliştirmeye odaklanmış durumda.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.