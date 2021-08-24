Rusya, 22 yıl sonra IMF'den yardım aldı

Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında uluslararası rezerv olarak 593,8 milyar dolar altın ve döviz bulunan Rusya, IMF'den 'koronavirüs destek yardımı' aldı. Moskova’nın IMF’den 1999’dan bu yana aldığı ilk yardım oldu. Moskova IMF’ye olan tüm borçlarını 2005 yılına kadar kapatmıştı.

Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında uluslararası rezerv olarak 593,8 milyar dolar altın ve döviz bulunan Rusyai IMF'den "koronavirüs destek yardımı" aldı.



IMF'nin, Rusya'ya 18 milyar dolar tutarında özel çekme hakkı (SDR) tahsis ettiği bildirildi. Krizle mücadele destek programı kapsamında yapılan SDR ödemesi, Moskova'nın IMF'den 1999'dan bu yana aldığı ilk yardım oldu.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisini bu ay başında onaylamıştı.



ABD yüzde 17,4 ile en büyük kotaya sahip oluren, Rusya'ya yüzde 2,71 kota ayrıldı.



IMF Rusya'ya en son 1993-1994 döneminde stand-by programı kapsamında iki dilim halinde 3 milyar dolar kredi sağlamıştı.



Moskova IMF'ye olan tüm borçlarını 2005 yılına kadar kapatmıştı.



ÖZEL ÇEKME HAKLARI (SDR) NEDİR?



SDR'lar, IMF'nin uluslararası rezerv para birimidir ve dolar, avro, sterlin, yen ve yuana çevrilebilir. SDR'ların tahsisi için oylamada IMF genel kurulunda hissedarların yüzde 85'inin onayı gerekmektedir. ABD'nin yüzde 16.5'lik bir oy hakkı bulunduğu için Washington yönetiminin görüşü belirleyicidir.



Şu ana kadar, IMF yaklaşık 285 milyar dolara eş değer 204.2 milyar SDR tahsis etti.



SDR MEKANİZMASI NASIL ÇALIŞIR?



IMF, SDR'ları üye ülkelerin merkez bankalarına rezerv varlığı olarak ihraç eder. Merkez bankaları bu rezerv varlığını diğer merkez bankalarıyla kolayca döviz değiş tokuşu yapmak için kullanabilir. Birçok merkez bankası gönüllü olarak bu değiş tokuşu yapar ancak bunu yapamazsa, IMF'nin hangi ülkenin SDR'ları kabul etmesinin gerektiğine dair hüküm verme gücü vardır.



SDR'ın değeri beş büyük uluslararası para biriminin oluşturduğu sepet kurla günlük olarak belirlenir. Bu para birimleri ve sepet kurdaki oranları şöyledir: Dolar (yüzde 42), avro (yüzde 31), yuan (yüzde 11), yen (yüzde 8) ve sterlin (yüzde 8).



Yeni bir SDR tahsisi çok hızlı gerçekleşebilir. Uluslararası camiada yeterli destek olduğu takdirde, resmi IMF süreci yalnızca birkaç ay sürebilir. 2009'un Haziran başında, IMF resmi olarak yönetimi kuruluna SDR tahsisi için teklif sundu ve Ağustos sonunda üye ülkeler SDR'larını aldılar.

Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.