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Ruslar, Türkiye’ye gitmek için tur operatörlerine hücum etti

Türkiye tatili için aportta bekleyen Rus turistler, 22 Haziran'da 'normalleşme' kararının açıklanması üzerine turlara hücum etti. Level Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin yedi kat arttığını duyurdu.

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19.06.2021 14:56:06
Ruslar, Türkiye’ye gitmek için tur operatörlerine hücum etti

Türkiye tatili için aportta bekleyen Rus turistler, 22 Haziran'da "normalleşme" kararının açıklanması üzerine turlara hücum etti. Level.Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin yedi kat arttığını duyurdu.

Şirket yetkilerine göre şu anda Türkiye'ye bir haftalık, iki kişilik tur için en düşük fiyat 27 bin rubleden başlıyor. Bu fiyata uçak bileti, üç yıldızlı otelde  kahvaltılı konaklama, transfer ve sağlık sigortası dahil.

Haziran ayında bu paket  dört yıldızlı bir otelde 33 bin ruble, beş yıldızlı her şey dahil otelde 42 bin rubleden başlayan ortalama fiyatlardan satılıyor.

Tur operatörleri, 22 Haziran'dan itibaren hiç zaman kaybetmeden charter uçuşlarına başlama hazırlığı yapıyor.

Uzmanlar turistleri uyarıyor: "Türkiye'ye girmek için, uçuştan en geç 72 saat önce yapılmış, mavi damgalı orijinali veya QR kodlu elektronik versiyonu olan COVID-19 PCR testi sertifikası şart. Ya da turistler seyahatten 14 gün önce aşı veya antikor varlığına dair sertifika göstermeli" dediler. 
Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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