Ruslar akın akın İstanbul'a geliyor! Dört havayolu sefer koydu

Ruslar, İstanbul'a artan oranda yeniden gelmeye başladı. Dört havayolu İstanbul'a sefer koydu. Şimdiki gelişler bavul ticareti amaçlı değil, kendileri için alışveriş yapmak, kültür amaçlı gezi ve eğlenme amaçlı.

Türkiye'nin turizmde iki kaynak pazarından biri olan Ruslar, 1990'larda Sovyetlerin dağılmasıyla İstanbul Laleli'ye bavul ticareti yapmak için geliyordu. Daha sonra tatil için Antalya'yı keşfetmeleriyle İstanbul devre dışı kalmıştı. Ruslar bir süreden beri İstanbul'a artan oranda yeniden gelmeye başladı. Şimdiki gelişler bavul ticareti amaçlı değil, kendileri için alışveriş yapmak (shopping), kültür, gezi ve eğlenme amaçlı. Artan talep üzerine tur operatörleri Rusya'dan İstanbul'a charter seferler koydu. Bavul ticareti de artık internet üzerinden yapılıyor.

İstanbul paket programlarına artan ilgi üzerine tur operatörleri charter seferleri koydu. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'a uçuş başlatan hava yolu şirketlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rossiya, Azimuth ve IrAero'nun ardından Red Wings de 26 Kasım'dan itibaren Soçi- İstanbul uçuşlarına başlıyor. Böylece Rusya'dan İstanbul'a uçan hava yolu şirketi dört oldu.

Rusların İstanbul'a artan ilgisi rakamlara da yansıdı. Eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 10,59'unu Ruslar oluşturdu. Ruslar 170 bin kişiyle eylül ayında İstanbul'a gelenler arasında ilk sırada yer aldı.

Biblo Globus'tan haftada 5 uçuş İstanbul'a Moskova ve St. Petersburg'dan haftada beş sefer koyan Rus tur operatörü Biblio Globus, Aeroflot'un yan kuruluşu Rossiya Airlines ile 2 Kasım'da başlattığı İstanbul'a charter seferlerini haftada 5 kez yapacak. Seferler Mart 2023 sonuna kadar haftada 3 Moskova-İstanbul ve haftada 2 sefer St. Petersburg-İstanbul olarak yapılacak. Biblo Globus, İstanbul operasyonunu Antalya'daki partneri Akay ile gerçekleştiriyor.

PEGAS DA BAŞLADI

Biblo Globus'tan bir gün sonra Pegas Touristik de Ikar havayolları ile tarifeli Moskova-İstanbul operasyonlarına başladı. Haftanın 2 günü, pazartesi ve perşembe günleri yapılacak uçuşlar 440 yolcu kapasiteli B777 uçakları gerçekleştirilecek.

Pegas operasyonu ile ilgili bilgi veren Pegas bölge koordinatörü Orhan Sancar, Mart 2023'e kadar sürecek operasyonunun kültür turları olarak hazırlandığını, paketler kapsamında Mardin-Urfa ve Kapadokya turları düzenleneceğini söyledi.

RED WİNGS DE SEFER KOYDU

İstanbul'a uçuş başlatan Rus havayolu şirketlerine Red Wings de eklendi. 26 Kasım'dan itibaren Soçi-İstanbul uçuşlarına başlayacak seferler haftada iki gün yapılacak.

BAVUL TİCARETİ DEĞİŞTİ

Rusların bugün birinci destinasyonu olan Antalya'yı keşfetmelerine vesile olan İstanbul Laleli'den bavul ticareti şekil değiştirdi. Daha önce bavul ticareti amaçlı olarak gelenler şimdi İstanbul'u gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için geliyor. İletişim olanaklarının gelişmesiyle bavul ticareti değişti. Bu işi yapanlar artık İstanbul'a gelmeden oturdukları yerden mağazalarla canlı görüntülü bağlantı kurarak sipariş veriyor. Bu yolla hem gidiş geliş zamanından hem de uçak ve otel giderinden kurtuluyor. Bu yolla alıcının sipariş hacmine göre maliyetleri en az yüzde 10 azalıyor. (Dünya Gazetesi) .