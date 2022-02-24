Rus rublesi ne kadar düştü? Ruble ne kadar oldu? Rusya borsasında son durum ne?

Rus rublesi ne kadar düştü? Rusya para biriminin son durumu, savaş sonrasında merak konusu haline geldi. Dünya genelinin Rusya'ya tepkisi, borsalara ve rubleye büyük ölçüde yansıdı. Peki ama ruble ne kadar oldu? Rusya borsasında son durum ne? İşte Rus borsasında son durum...