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TIMETURK / EKONOMİ / Rus rublesi dolar karşısında zayıflayacak

Rus rublesi dolar karşısında zayıflayacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek '2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-21 16:48:00
Rus rublesi dolar karşısında zayıflayacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında, Rus rublesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rublenin, hükümet ve vatandaşların döviz alımları nedeniyle zayıfladığını ifade eden Reşetnikov, "Rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşünüyoruz. Bütçe kuralı çerçevesinde döviz alımındaki artışın yanı sıra yerleşiklerin aktif döviz varlıkları nedeniyle ruble zayıfladı." diye konuştu.

Bu yıl ithalatta yaşanan artış ve uluslararası yatırımcı davranışlarının önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

Reşetnikov, ruble/dolar paritesinin 2022'de 72,1, 2024'te ise zayıflayarak 73,6 seviyesine gelmesini beklediklerini kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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