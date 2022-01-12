Rus kadınların tatil tercihi Türkiye, erkeklerin ise BAE ve Çin

Ozon Travel'ın araştırmasına göre, Rus kadınların ezici bir çoğunluğu tatil için ilk sırada Türkiye'nin adını anarken, erkekler ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'i görmek istiyor.

Yeni yılda Rusların yüzde 82'si seyahat etmeyi planlıyor. Ozon Travel'ın araştırmasına göre, Rusların seyahat etme hayali kurduğu ülkelerin başında Türkiye, Mısır, İtalya, Yunanistan ve İspanya var. Katılımcıların yüzde 73'ü ise ülke içinde tatil yapmak niyetinde.

Türkrus'un haberine göre, Kadınların ezici bir çoğunluğu tatil için ilk sırada Türkiye'nin adını anarken, erkekler Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'i görmek istiyor.

Premium segment tatilcilerin en çok gitmek istediği ülkeler Meksika, Seyşeller ve İsviçre.

Ankette katılımcılara yurtdışına gidiş-dönüş uçak bileti için ne kadar harcama yapmaya hazır oldukları da soruldu. Buna göre, Rus turistler kişi başına 55 bin ruble (734 dolar) ödemeye hazır.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Tur Operatörleri Birliği, yurtdışı tur fiyatlarının son 2 yılda ortalama yüzde 25 arttığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.