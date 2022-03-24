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TIMETURK / EKONOMİ / Rus Borsası'ndaki şahlanış şaşırttı

Rus Borsası'ndaki şahlanış şaşırttı

Yaklaşık 1 ay aradan sonra Rus Borsası bugün açıldı. Herkes borsanın dibe çaıklacağını bu savaşın Rus ekonomisinin sonunu getireceğini Rusya'nın battığını söylüyordu. Bugün borsa tekrar açıldı ve %4.37 yükseldi.

30 Dakika Önce
2022-03-24 19:17:15
Rus Borsası'ndaki şahlanış şaşırttı

Ukrayna işgali sonrası ülke borsasında işlemler 25 Şubat'ta askıya alınmıştı. Böylelikle Rusya borsası rekor uzunlukta kapalı kalmıştı.

Gazprom ve Sberbank'ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesi 9:50-14:00 saatleri arasında işlem görecek. Açığa satış işlemlerine ise izin verilmeyecek.

Alınan açığa satış yasağı kararına rağmen yerel yatırımcı ve stratejistlerin Rusya'nın Döviz cinsinden varlıklarına ve SWIFT sistemine erişim durumunu değerlendirerek ciddi bir satış dalgasına hazırlandıkları belirtiliyordu.

İşgalin başladığı gün borsa rekor bir düşük yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti. Ruble bu sene dünyanın en kötü performans gösteren para birimi olsa da geçtiğimiz haftalarda barış görüşmeleriyle birlikte yükselişler sergilemişti.

Rus şirketlerinin ülke dışında işlem görmeleri için çıkarılan küresel tevdi makbuzları ise işlemlere kapatılıp küresel endekslerden çıkarılmadan önce yüzde 95 değer kaybetmişti.

Yaptırımlar Rusya'nın ekonomi piyasalarına ağır bir darbe indirmiş ve ruble sert düşmüştü.

 

Ancak Batılı ülkelerin yaptırımlarından payını alan Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB VTBR yüzde 5 ekside. Avrupa'nın hava sahasını Rus uçaklara kapatmasından etkilenen havayolu şirketi Aeoroflot AFLT gün içerisinde yüzde 20 kadar geriledikten sonra yüzde 16 düşüş seviyesinden işlem gördü.

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