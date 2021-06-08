Rulomatik: Edindiğimiz Tecrübe Ve Bilgiyi Paylaşıyoruz

Rulomatik teknolojiyi kullanan ve en verimli ürün desteğini sağlayan markalardan biri olarak varlığını sürdürüyor. Bursa'da yer alan fabrikalarında yüksek standart ile otomat üretiyor.

Dünyanın her yerinde yer alan otomatları ve yer alan ürünleri ileadından söz ettiriyor. Araçların yüzeylerdeki iz ve lekeleri kolayla çıkarabilecek, toz bırakmayan parlatma özelliğine sahip araç temizliğinde kullanılan ürünleri piyasaya sürdü.Avrasya'da yapmış olduğu hareketle büyük bir dikkat çekti. Otomatik otomatları büyük bir ilgi ile dünyanın ilgisini topladı.

Rulomatik Taahhüt Etti: Bayiliklerle Tüm Veriler Paylaşılıyor

Rulomatik Avrasya'da edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri ile Rulomatik ailesine katılacak ortaklarına aktarıyor. Talepleri karşılamak için ülkelere hatta kıtalara ürünlerin üretimini sağlayan marka Dünya üzerindeki ülkelere bu ürünlerin gelmesi için ortalama 6 haftanın yeterli olduğunu söylüyor. 5 ile 7 ay içerisinde karını arttıran ve yatırımdan kazanmaya başlanabileceği belirtiliyor. Tüm dünyada 9000'den fazla Rulomatik otomatı kurulmuş ve araçlar için hizmet veriyor.Kazançlı bir iş kurmak isteyen tüm girişimcilerin tercihi marka oluyor.Rulomatik ülke bazlı araç yıkama alanlarının nasıl özelleştirilir bildiklerini belirterek kazançlı iş kurmak için yatırımcıları cesaretlendiriyor.

Rulomatik Otomatların Pek Çok Para Birimini Kabul Ediyor

Dünya bazında kullanımı oldukça yaygın olan Rulomatik otomatları jeton, madeni para ve diğer ödeme sistemleri ile ürün sağlıyor. Araç kurulama havluları dışında araç için paspas ve ibadet ürünleri kategorisinde 7/24 satış sunulmaktadır. Ödeme seçeneklerinde çeşitliliği ile marka üretimini Türkiye'nin Bursa ilinde gerçekleştirmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.