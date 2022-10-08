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Ruhsat verildi! 2 ilde 5 yıl boyunca petrol arayacaklar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

11 Saat Önce
2022-10-08 10:31:28
Ruhsat verildi! 2 ilde 5 yıl boyunca petrol arayacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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