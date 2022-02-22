Ruble nedir? Ruble fiyatı ne kadar? Ruble kaç oldu?

Tüm dünyanın gözü Ruble'ye çevrildi. Rusya'nın para birimi Ruble'nin döviz kurları karşısındaki durumu yakından incelenmeye başlandı. Peki, ruble dolar kuru ne kadar?

Putin, NATO'nun Ukrayna bölgesine yayılmasının kendileri için büyük bir tehdit oluşturduğunu hatırlattı. Bu açıklamaların ardından Donetsk ve Luhansk'ı tanıyan Putin, müdahale sinyalleri verdi. Putin'in açıklamalarının ardından gözler rubleye çevrildi.

RUBLE DOLAR KURU NE KADAR?

Putin'in açıklamaları öncesinde 0.013 dolar olan Ruble açıklamaların hemen sonrasında yönünü aşağı çevirerek 0.012 dolara geriledi. Yine açıklama öncesinde 76,26 olan USD/RUB paritesi açıklama sonrasında 80.13'e çıktı.

RUS RUBLESİ KAÇ TL?

Putin açıklama yapmadan önce 18 kuruş olan 1 Rus Rublesi açıklamaların hemen sonrasında ise 17 kuruşa düştü. 22 Şubat 2022 itibariyle ruble 17 kuruştan işlem görüyor.