Royal Halı, 30'a yakın ülkeye ihracat yapıyor

Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula: 'Halı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, AR-GE ve tasarım ekibimiz ile her yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki mobilya ve ev dekorasyon modası yönelimlerinin nabzını tutuyoruz'.

Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya gibi dünyanın farklı noktalarındaki 30'a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

İç piyasada enflasyonist etkilerden dolayı hemen her şeyin fiyatının yükselmeye başladığını aktaran Tula, 'Tabii ki bu bize de yansıyor. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yükseliyor. İç piyasada çok marjinal bir büyüme beklemiyorum. Ama yurt dışından talepler var. Bizim de temel misyonumuz ülkemize döviz kazandırmak. O yüzden yurt dışına da özel önem verdiğimizi söyleyebilirim.' dedi.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Balkan ülkeleri ve Romanya gibi dünyanın farklı noktalarındaki 30'a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Tula, 'Bu sayıyı daha da artırmaya çalışıyoruz. Agresif bir satış ve ihracat politikası izliyoruz, hedeflerimiz Japonya'ya kadar uzandı. Bu yıl da şirketimizin toplam satışlarını en az yüzde 40 büyütmeyi hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Tula, inovasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, 'Halı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, AR-GE ve tasarım ekibimiz ile her yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki mobilya ve ev dekorasyon modası yönelimlerinin nabzını tutuyor ve model yelpazemizi bu trendlere göre şekillendiriyoruz.' açıklamasında bulundu.

'Yeni koleksiyonlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi gördü'

Salgının 2020 Mart ayında Türkiye'de etkilerini göstermeye başladığını aktaran Tula, 'Bütün sanayi kuruluşları üretimlerini yarıya düşürmek zorunda kaldı. Ancak, 2020'nin haziran ayından itibaren ciddi bir talep patlaması oldu. Çünkü, hem yurt içinde hem yurt dışında insanlar evlerinde halı, perde, kilim ve mobilyayı değiştirmek istedi, böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu da bizim üretimimizi hızlandırmamız gerektirdi.' dedi.

Tula, geçen yıl ürün yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, '2021'in bir ekstra dezavantajı da şuydu; lojistik ve konteyner krizlerin yanı sıra tedarik anlamında problemler oldu. Biz şirket olarak öngörülü davrandık ve temel girdilerimizin tedarikinde stoklu çalıştık. Bu da bize üretimde ciddi avantaj getirdi.' değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılında şirketin iki milyon metrekareyi yakaladığını anımsatan Tula, 'Biz 2021'i iki milyon metrekareyle tamamladık. Rekora çok az kaldı. Bu yıl üç milyon metrekareyi hedefliyoruz. Buna ilişkin hem yurt içinde hem yurt dışında bu yeni koleksiyonlarımızla sipariş alıyoruz. İlk iki ayın gerçekleşmelerine baktığımızda bu yıl hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz.' yorumunda bulundu.

İstanbul'da bir otelde bir sergi salonu kurduklarını, burada 2022 yılı için yeni koleksiyonları tanıttıklarını söyledi.

Tula, sergi alanında ortalama 300 yeni halı modeli olduğunu kaydederek, 'Royal, Pierre Cardin, Atlas ve Studio olmak üzere dört tane markamız var. 14 farklı koleksiyonda yaklaşık 300 yeni tasarımla buraya geldik. Tüm koleksiyonlarımızı bayilerimizin beğenisine sunduk. Nisan ve Mayıs aylarında üretimlerini tamamlayıp müşterilerimizin beğenisine de tüketicilerimizin beğenisine sunmuş olacağız.' ifadelerini kullandı.

'Doğadan aldığımız ilhamla yeni koleksiyonlar hazırladık'

Doğadan aldıkları ilhamla yeni koleksiyonlar hazırladıklarını dile getiren Tula, şunları kaydetti:

'Biliyorsunuz artık patili dostlarımızı evlerimize misafir eden vatandaş sayımız oldukça arttı. Bu konuda bir hassasiyet ve pazar oluştu. Öyle bir halı ürettik ki bu halı evdeki kedi, köpek gibi hayvanlarımızın tüylerinin üzerinde topluyor ve kolaylıkla elektrik süpürgesiyle temizlenebiliyor. Bunun resmi anlamda sertifikasyonunu da aldık. Bu, standart halı üretimi dışında farklılaştırdığımız enteresan bir inovasyon oldu. Pazarda karşılığını göreceğini umuyoruz.'

Tula, yurt içinde 40 showroom olduğuna işaret ederek, '420 tane de corner tipinde bayimiz var. Toplam 460 satış noktamızla hemen hemen bütün Türkiye'de yaygın bir şekilde hizmet verebiliyoruz. 5 ana bayimiz vasıtasıyla Türkiye'deki bayi ağımızın ve dağıtım ağımızın ideal seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda da makine halısı pazarında Türkiye'de ilk beş içerisinde olduğumuzu da söyleyebilirim.' açıklamasını yaptı. .