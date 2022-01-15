DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar
Necmettin Batırel: Erdoğan'ın uyguladığı sistem 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görülecek
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasında dikkat çeken yenilik
Kuzey Koreli hackerlar, 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldı
Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var
Bilim insanları, insan beyni hakkında yeni bir bulgu keşfetti
MasterChef 2021'in şampiyonu belli oldu
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Bülent Ersoy: Komutanın şemsiye tuttuğundan haberim yoktu, vebali bana ait değil
Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında
Borsa, altın, dolar, euro: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yüksek Seçim Kurulu, seçime girecek siyasi partileri belirledi
Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
CIA'nın Ukrayna askerlerini 'direniş' için eğittiği iddia edildi

TIMETURK / EKONOMİ / Rotayı Türkiye'ye çevirdiler

Rotayı Türkiye'ye çevirdiler

Salgınla birlikte Avrupa'nın uzak ülkelerden ürün tedariki konusunda değişen algısı, ülkeleri daha yakın pazarlarda tedarik merkezi aramaya yönlendirdi. Türkiye'nin de başta Avrupa olmak üzere birçok bölgeye yakın bulunması üretim ve tedarik merkezi olma yolunda adımlarını hızlandırdı.

1 Saat Önce
2022-01-15 09:10:57
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler

Dünyada küresel ticaret zincirinin kırıldığı salgın döneminde Türkiye önemli bir tedarik merkezi olarak görüldü. Böylece pek çok sektör üretim ve tedarik konusunda rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yeni tedarikçi ülkelerin hız kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin tasarım ve inovasyonla üretime devam ederek öne geçebileceği ifade ediliyor.

Milliyet'in haberine göre, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Onursal Başkanı Bülent Aymen, en önemli ihracat pazarlarından biri olan Avrupa Birliği'nde (AB) başta Polonya olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Fas ve Cezayir'in hızla büyüdüğünü kaydetti. AB'nin destekleri ve finansman erişimi avantajları nedeniyle söz konusu rakip ülkelerin Türkiye'nin önünü kesebileceğini belirten Aymen, ihracattaki başarının devam etmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

'İVMEYİ KORUMALIYIZ'

Salgın başlangıcıyla Türkiye lehine kırılan tedarik zincirinin yeniden Uzak Doğu'ya yönelebileceğine dikkat çeken Aymen, "Yakaladığımız ivmeyi korumamız gerekli ve bunun için ihracatçılar olarak Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmanın öneminin farkındayız, bu konuda firmalarımızı uzun vadeli satış-pazarlama stratejileri geliştirmek konusunda motive etmek zorundayız" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş