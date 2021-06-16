DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Peker Film Yönetmeni: 'Kestik..'
Kolin İnşaat kimin? Kolin İnşaat sahibi kim? Naci Koloğlu kimdir?
Güneşten yüz kat büyük yıldız keşfedildi!
Dado Style CEO'su Dima Aslan: Yaz sezonu, kıyafetleri, renkleri ve yaşam şekliyle cesur bir mevsim olacak
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleştirildi: Bir...
Aşı zorunlu mu oldu? Covid aşısı zorunlu mu olacak? Özel sektörde korona aşısı yaptırmak zorunlu mu?
Soma maden faciasında karar açıklandı: 20 yıl hapis cezası verildi!
Ronaldo CocaCola’yı sert vurdu: 4 milyar dolar zarar
Karne ve ders notu için Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? VBS karne nasıl öğrenilir?
Şarkıcı Bengü'nün bebeği antikorlu doğacak
Posche, GT3'ü yeniledi: İşte GT3 Touring ve özellikleri
Tunus sokaklarını ateş sardı
SGK’ya borcu olan işyeri sahipleri ne yapmalı?
Alzheimer neden kadınları daha çok tehdit ediyor?
E-okul karne sorgulama 2021 | E okul ders notu nasıl öğrenilir?

Ronaldo CocaCola’yı sert vurdu: 4 milyar dolar zarar

Ronaldo'nun basın toplantısında gösterdiği 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.06.2021 11:26:02
Ronaldo CocaCola’yı sert vurdu: 4 milyar dolar zarar

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" demesiyle ünlü içecek firması, toplamda 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle çokça konuşuldu.

Turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara iten Ronaldo, "Su için" demişti.

Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi.

Böylece şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş