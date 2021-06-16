Ronaldo CocaCola’yı sert vurdu: 4 milyar dolar zarar

Ronaldo'nun basın toplantısında gösterdiği 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" demesiyle ünlü içecek firması, toplamda 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle çokça konuşuldu.

Turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara iten Ronaldo, "Su için" demişti.

Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi.

Böylece şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.