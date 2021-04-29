Riskli varlıklar yükseliş hazırlığında

ABD’de endeksler FED’in faiz oranlarını ve aylık tahvil alım programını sabit tutması ve toparlanmaya olan desteğini azaltmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermemesinin ardından dün düşüşle kapanış yaptı

Haftanın beklenen önemli gelişmelerinden birisi olan FED kararları belli oldu. Beklenti faizde ve politikada bir değişiklik olmaması yönündeydi. Nitekim öyle de oldu.FED Başkanı Jerome Powell yaptığı basın toplantısında güvercin bir duruş sergilemeye devam etti. Kararlar ve açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri ve dolar zayıflarken altın fiyatlarında kısmi yükselişler meydana geldi.

120 milyar dolar alım programı

Fed'den yapılan açıklamada en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi. Ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlendiği vurgulanırken enflasyondaki yükselişin büyük oranda geçici faktörleri yansıttığına değinildi. Açıklamada, enflasyonun çoğunlukla geçici faktörleri yansıtarak yükseldiğine vurgu yapıldı. Toplantı metnine göre hedeflerde önemli bir ilerleme sağlanana kadar varlık alımları devam edeceği görüldü. FED'in ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm araçları kullanmakta kararlı olduğu ve finansal koşulların destekleyici kalmaya devam ettiğine dair ifadelerin yer aldığı da gözlendi.

Enflasyon hedeflerden uzak

Powell düzenlediği basın toplantısında "Sözlü yönlendirmemizle birlikte politikamız ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi. Konuşmasında ekonominin hedeflerden çok uzak olduğunu, enflasyonun hafiflemeden önce kısmen yükseleceğini, işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğine değindi.Enflasyonda geçici artış faiz artışını gerektirmediğini ifade den Powell, oniki aylık enflasyon okumalarının yüzde 2'yi aşmasının beklendiğini söyledi.



Elindeki araçları ne zaman kullanacak?

Salgının kontrol altına alınması kontrollü toparlanma için en önemli faktör diyen Powell, hedeflere ulaşana kadar faizler sıfıra yakın kalmaya devam edeceğini, harcamaların büyük ihtimalle geçici olarak fiyatlarda yükselişe neden olacağını belirtti. Tahvil alımlarının azaltılmasının konuşulması için henüz doğru bir zaman değil diyen Powell, virüsün durumuna göre ekonomik sonuçlara odaklandıklarını söyledi. Powell'ın açıklamalarına göre FED, Enflasyon beklentileri yüzde 2 üzerine giderse elindeki araçları kullanacak.

Yükselmenin devamı gelmedi

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'in değerlendirmesine göre; ABD'de endeksler FED'in faiz oranlarını ve aylık tahvil alım programını sabit tutması ve toparlanmaya olan desteğini azaltmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermemesinin ardından dün düşüşle kapanış yaptı. ABD'de toparlanan ekonomiye rağmen Fed, aylık tahvil alımlarından geri adım atmadan önce enflasyon ve istihdam hedeflerinde “önemli ilerleme” görmesi gerektiğini söyleyerek Aralık'tan bu yana kullandığı yönlendirmeyi tekrarladı. S&P 500, Powell'ın Fed'in toparlanan ekonomiye verdiği desteği azaltmanın “henüz zaman olmadığını” söylemesinin ardından kısa bir süre için gün içi rekor seviyeye yükselse de devamı gelmedi.

Tam kapanma ve ABD'nin çeyrek verisi

FED kararları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.8 trilyon dolarlık teşvik paketi planlarını açıklamasının ardından bu sabah baktığımızda Asya endekslerinin yükselişte olduğu göze çarpıyor. ABD'de vadeli endekslerde ise Nasdaq'da yüzde 1'e yakın yükselişlerin oluştuğu görülüyor. Endeksin de güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. FOMC toplantısından beklenen oldu ve faiz oranında bir değişikliğe gidilmedi. Başkan Powell yaptığı açıklamalarda dikkat çeken kısım ise varlık alımı azaltımının konuşmanın zamanı geldiğinde konuşulacağı ifadeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma süreci bugün başlıyor. Bugün açıklanacak olan ABD 1. Çeyrek büyüme verisi yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 8,25 ve 8,30 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,15 ve 8,10 destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

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