Ripple'daki önemli yükseliş dikkat çekti

Kripto para yatırımcıları özellikle Bitcoin’in yaşadığı değişimleri yakından takip ediyor. Bitcoin, dün yükseliş trendi yakalayarak gün içerisinde bu yükselişini sürdürdü. Dün gün içerisinde 63 bin doların üzerinde hareket eden Bitcoin, daha sonra düşüşe geçerek 60 bin dolara geriledi. Ethereum ise yükselişini bugün de devam ettiriyor. Elon Musk’ın gözdesi Dogecoin, giderek düşmeye devam ederken, rakibi Shiba Inu de değer kaybı yaşıyor.

Dün kripto paralarda yaşanan değer artışı sonrası Ripple ve Ethereum yükseliş trendine geçti ve Ethereum tarihindeki en yüksek değere ulaştı. Ethereum, $4.618,7900 dolar ile kendi rekorunu tazeledi. Bitcoin ise düşüş yaşamaya devam ediyor. Ripple da $1,2204 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Ethereum, 4.400 dolarlık direnç bölgesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde yeni bir ralli başlattı. Fiyat 4.500 doların üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem gördü.



Bloomberg Intelligence analistinin tahminine göre, ABD'deki finansal kurumlar ve geleneksel yatırımcılar, 2022'nin ilk çeyreğinde vadeli işlemlere dayalı bir borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla Ethereum‘a (ETH) yatırım yapabilirler.

Öte yandan, zincirler arası wrapped varlık veri sağlayıcısı Wrapped.com tarafından yapılan açıklamaya göre Wrapped XRP (wXRP), Aralık ayından itibaren Ethereum blok zincirinde desteklenecek.



Wrapped XRP, XRP Ledger'ın (XRPL) yerel kripto para birimi olan XRP ile 1:1 desteklenecek ve Hong Kong merkezli lisanslı dijital varlık sorumlusu Hex Trust ile gözetim altında tutulacak.



BİTCOİN NE KADAR?

Güne $62.774,9900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,73 azalışla $62.637,23 seviyesinde bulunuyor.



ETHEREUM NE KADAR?

Güne $4.616,5900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,08 azalışla $4.567,56 seviyesinde bulunuyor.



RİPPLE NE KADAR?

Güne $1,2033 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,59 artışla $1,2231 seviyesinde bulunuyor.



LİTECOİN NE KADAR?

Güne $208,4000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,45 azalışla $203,9000 seviyesinde bulunuyor.



DOGECOİN NE KADAR?

Güne $0,2689 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,94 azalışla $0,2676 seviyesinde bulunuyor.



SHIBA INU NE KADAR?

Shiba Inu, bugün itibarıyla %13,74 azalışla $0,00005724 seviyesinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.