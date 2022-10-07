Reuters'tan iddia: Güney Kore'den TCMB'ye 780 milyon dolarlık transfer

Güney Kore'nin Türkiye ile yapılan swap anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) eylül ayı sonunda 780 milyon dolar transfer yaptığı iddia edildi.

Reuters haberine göre Azerbaycan SOCAR şirketinin Türkiye Merkez Bankası'nda 1 milyar avro, adı açıklanmayan bir başka merkez bankasının da yaklaşık 2 milyar dolar değerinde hesabı bulunuyor.

Rusya'nın Rosatom şirketinin Türkiye'deki nükleer santral inşaatı için yerel bankalara yaklaşık 5 milyar dolarlık kaynak sağladığı ve son aylarda Merkez Bankası'nın rezervlerinde görülen yaklaşık 6,1 milyar dolar artışın bundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez bankası rezervleriyle ilgili "Birçok dost ülke desteklerini veriyor. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize neden oluyor" demişti.

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