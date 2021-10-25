Reuters: Kamu bankalarında kredi faizi indirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indirimini takiben kamu bankalarının da kredi faizlerinde yaklaşık 2 puanlık indirim yapacağı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar kamu bankalarının kredi faizlerinde 2 puanlık indirime gitmesinin beklendiğini açıkladı.

Habere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal, ihtiyaç, konut ve diğer kredi türlerinde faizlerde indirim yapacak.

Reuters haberinde bir bankanın Cuma günü çalışanlarını faiz indirimi konusunda bilgilendiren bir email attığı belirtildi.

Halkbank, Reuters'ın konuyla ilgili yorum talebini geri çevirirken, Ziraat ve Vakıfbank da yorum yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.