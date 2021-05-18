Restoranlara hibe desteği verilecek mi? Restoran ve lokantalara 5 bin TL hibe verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara hibe desteği müjdesi verdi. Erdoğan 2 grup esnafa 5 bin lira ile 3 bin lira arasına hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Binlerce lokanta ve restoran işletmecisi de restoranlara ve lokantalara 5000 TL hibe desteği var mı? Restoranlara hibe desteği verilecek mi? Restoran ve lokantalara hibe verilecek mi? Restoran ve lokanta 5bin TL-3 bin TL hibe ödemesi desteği verilecek mi? Restoranlara hibe ödemesi yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara hibe desteği müjdesi verdi. Erdoğan 2 grup esnafa 5 bin lira ile 3 bin lira arasına hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Binlerce lokanta ve restoran işletmecisi de restoranlara ve lokantalara 5000 TL hibe desteği var mı? Restoranlara hibe desteği verilecek mi? Restoran ve lokantalara hibe verilecek mi? Restoran ve lokanta 5bin TL-3 bin TL hibe ödemesi desteği verilecek mi? Restoranlara hibe ödemesi yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara hibe desteği müjdesi verdi. Erdoğan 2 grup esnafa 5 bin lira ile 3 bin lira arasına hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Binlerce lokanta ve restoran işletmecisi de restoranlara ve lokantalara 5000 TL hibe desteği var mı? Restoranlara hibe desteği var mı? Restoranlara hibe desteği verilecek mi? Restoran ve lokantalara hibe verilecek mi? Restoran ve lokanta 5bin TL-3 bin TL hibe ödemesi desteği verilecek mi? Restoranlara hibe ödemesi yapılacak mı?

Restoranlara hibe desteği verilecek mi?

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

Restoran ve lokantalara 5 bin TL hibe verilecek mi?

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dâhildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

Hibe desteği kimlere verilecek?

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği müjdesinin ayrıntılarını paylaştı.

Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sanayicilere de nefes kredisi

Erdoğan açıklamasında sanayicilere de müjdeyi verdi. Erdoğan'ın sanayaicileri ilgilendiren konuşmasının kısmı şöyle: Ayrıca, salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir kolaylığı sağlayacak adımları atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak bu destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hibe nedir?

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.