DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal nereli kaç yaşında?
Balık yağları çocukları şişmanlatıyor mu?
Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? Extracurricular konusu nedir?
Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?
HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki
“Zincir marketler halkı aç bırakmadı”
Cildinizdeki kırışıklıklara moringa yağı sürerseniz...
Avrupa’da enflasyon 13 yılın zirvesinde
Şair İsmet Özel: Aklınızı bit coin kurcalıyor
Reçelin içine tereyağı koyarsanız...
Aile Bakanlığından evli ve bekarlar için farklı vergi önerisi
29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?
Neden karın şişliği yaşıyoruz?
29 Ekim Konya ulaşım ücretsiz mi? Konya'da 29 Ekim'de otobüs, tramvay ücretsiz mi?
Kazakistan'da 6. Türk Filmleri Haftası başladı

TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayınlandı: 30 arazi daha özelleştirilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı: 30 arazi daha özelleştirilecek

Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir, Kırklareli Şanlıurfa ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu birçok konumdaki taşınmazların satışına karar verildi.

4 Saat Önce
2021-10-29 10:47:07
Resmi Gazete'de yayınlandı: 30 arazi daha özelleştirilecek

Resmi Gazete'de 'Yatırımcılara Duyuru' başlığıyla yayınlanan kararda şöyle denildi:

"T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir."

Yayımlanan listede; Ankara İncek, Gölbaşı, İzmir Karşıyaka, Aydın Didim, Eskişehir, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Kırklareli ve Kastamonu'daki araziler yer aldı.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş