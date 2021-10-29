Resmi Gazete'de yayınlandı: 30 arazi daha özelleştirilecek

Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir, Kırklareli Şanlıurfa ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu birçok konumdaki taşınmazların satışına karar verildi.