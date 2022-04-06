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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: YUVAM hesabı ile ilgili yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlandı: YUVAM hesabı ile ilgili yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

2 Saat Önce
2022-04-06 07:38:33
Resmi Gazete'de yayımlandı: YUVAM hesabı ile ilgili yeni karar

Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların Döviz cinsinden tasarruflarının KKM kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.

Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.

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