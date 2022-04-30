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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni bir banka kuruluyor

Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni bir banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Borsa İstanbul'da işlem gören Hedef Holding ve bağlı gruplarının ortaklığındaki Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

3 Saat Önce
2022-04-30 10:57:17
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni bir banka kuruluyor

Resmi Gazete'nin 30 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan sayısında BDDK'nın Hedef Yatırım Bankası için kuruluş izni verdiği duyuruldu. BDDK'nın karar metninde yatırım bankasının kuruluş sermayesinin 500 milyon TL olduğu kaydedildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar metninde şu ifadeler yer aldı:

“Kurul Başkanlığının 27.04.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.04.2022 tarih ve E-20008792-101.01-43768 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunun (Kanun) 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Hedef Holding A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp tarafından Türkiye'de 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Hedef Yatırım Bankası A.Ş."unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.” .

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