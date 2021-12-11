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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'ya petrol arama ruhsatı

Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'ya petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildi.

3 Saat Önce
2021-12-11 09:21:29
Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'ya petrol arama ruhsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Hakkari'deki 15 bin 402 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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