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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme İdaresi 37 taşınmazı satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme İdaresi 37 taşınmazı satışa çıkardı

Taşınmazlar için 500 lira ve 15 bin lira arasında değişen ihale şartnamesi bedelleri belirlenirken, geçici teminat tutarları ise 25 bin lira ile 15 milyon lira arasında tespit edildi.

2 Saat Önce
2022-03-19 15:02:43
Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme İdaresi 37 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ildeki 37 ayrı taşınmazı özelleştirecek.

İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir, Büyükçekmece ilçesinde ise 2 olmak üzere 3 ayrı taşınmaz satışa çıkarıldı. Kırıkkale'de 2, Tokat'ta 3, Yalova'da 6, Ankara'da 15, Aydın'ın Didim, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Erzurum, Gaziantep, Muş, Şanlıurfa, Bursa ve İzmir'de birer taşınmaz özelleştirilecek.

Taşınmazlar için 500 lira ve 15 bin lira arasında değişen ihale şartnamesi bedelleri belirlenirken, geçici teminat tutarları ise 25 bin lira ile 15 milyon lira arasında tespit edildi.

Taşınmazlar için son teklifler, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde alınacak. .

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