Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV, harç ve cezalara zam!

Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) Damga Vergisi'ne, pasaport harcından para cezalarına, ehliyetten tapuya kadar devletin alacağı ücretlerin ne kadar artacağı belli oldu.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak. .

Hem 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için hem de 2022 yılı için geçerli olacak artışa göre; pek çok vergi kalemi, resmi harçlar ve Damga Vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri yüzde 36,20 artacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

Buna göre 2 bin 6 TL olarak tahsil edilen yurt dışından getirilen telefon harcı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 bin 737 liraya yükselecek.

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı; "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."

NASIL YANSIYACAK?

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek.

Süresi 6 ay olanlar için 339 lira

1 yıl olanlar için 452 lira,

2 yıl olanlar için 738 lira,

3 yıl olanlar için 1048 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

EHLİYET HARCI

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

166 TL

Ruhsat bulundurmayanlar

Plakayı farklı yere takanlar

196 TL

Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

392 TL

Engelli parkını zaptetme

427 TL

Muayene yaptırmayanlar

607 TL

Korsan taksi tercih eden yolcular

739 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

760 TL

Plakanın şekliyle oynayanlar

826 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

860 TL

Yayaya öncelik vermeyenler

1137 TL

Kış lastiği kuralına uymayanlar

1823 TL

Hız limitini yüzde 50 aşanlar

1823 - 9125 TL

Korsan yolcu taşıyanlar

3091 TL

İkinci kez alkollü yakalananlar

3091 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar

3674 TL

Ehliyetsiz araç kullananlar

9125 TL

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

9410 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar

408 - 502 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV, 1-3 yaş

Silindir hacmi 1.300 cc ve altındakiler: 1.051 TL-1261 TL, 1.431,46 TL-1.1717,48 TL

1.301 cc-1.600 cc: 1.830 TL-2 bin 197 TL, 2 bin 492,40 TL-2 bin 992,34 TL

4001 cc ve üzerindekiler: 45 bin 932 TL-50 bin 107 TL, 62 bin 559 TL-68 bin 245,74 TL

YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

27 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ şu şekildedir:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.